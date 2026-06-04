ABD makamları özellikle İran maçlarında olay çıkma ihtimaline karşı seferber olmuş durumda. Adeta havadan, karadan ve denizden üst düzey güvenlik sağlanacak ve istihbarat birimleri de görev alacak.

Dünya Kupası'ndaki önlemler şu 5 maddede özetlendi:

1- Ek Personel ve Federal Takviye: Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna ve FBI yetkilileri, İran'ın mevcut küresel durumundan ötürü "farklı bir dinamik" getirdiğini belirterek, stadyumlar ile taraftar alanlarında görev yapmak üzere sahaya çok sayıda ek personel ve federal ajan sevk edileceğini açıkladı.

2- Dron Yasakları ve Havadan Takip: Maçların oynanacağı altyapıların çevresinde geçici uçuş kısıtlamaları (TFR) uygulanacak. İzinsiz uçurulan dronlar düşürülecek.

3- Protestoları Engelleme ve Sıfır Tolerans: Los Angeles Emniyet Müdürü Jim McDonnell, festival havasını kaosa çevirmeye çalışacak kişilerin kesinlikle tutuklanacağını, taviz verilmeyeceğini söyledi.

4- Olağanüstü Savcılık Takibi: Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında bölgede benzeri görülmemiş büyüklükte bir polis varlığı olacağını bildirdi.

5- Göçmenlik Polisi (ICE) Muafiyeti: ICE (Göçmenlik Gümrük Muhafaza) ekiplerinin Los Angeles'taki 8 maç boyunca taraftarlara yönelik baskın yapmayacağını taahhüt etti.