Haaland: 15 yıl kalırsam neden olmasın

Manchester City'nin golcü ismi Erling Haaland, Telegraph'a konuştu.

Haaland, Premier Lig'de Alan Shearer'in 260 gollük rekorunun hatırlatılması üzerine, "Sözleşmemin bitmesine ne kadar kaldı? 3 yıl, 10 ay mı kaldı? Yani bunu yapmak için hala zaman var, değil mi?" cevabını verdi.

Haaland ayrıca, "Eğer İngiltere'de 15 yıl kalırsan neden olmasın? Göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Norveçli golcü, geçen sezonun başından bu yana formasını giydiği Manchester City ile Premier Lig'de 44 gole imza attı.

Premier Lig'in tüm zamanlardaki en golcü ismi Alan Shearer'ın 260 golü bulunuyor.