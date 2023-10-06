İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,619
  • EURO
    29,2569
  • ALTIN
    1625.36
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Haaland: 15 yıl kalırsam neden olmasın
Spor

Haaland: 15 yıl kalırsam neden olmasın

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, Alan Shearer'a ait olan Premier Ligi gol rekorunu kırma ihtimali ile ilgili soruya yanıt verdi.

6 Ekim 2023 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Haaland: 15 yıl kalırsam neden olmasın
ABONE OL

Manchester City'nin golcü ismi Erling Haaland, Telegraph'a konuştu.

Haaland, Premier Lig'de Alan Shearer'in 260 gollük rekorunun hatırlatılması üzerine, "Sözleşmemin bitmesine ne kadar kaldı? 3 yıl, 10 ay mı kaldı? Yani bunu yapmak için hala zaman var, değil mi?" cevabını verdi.

Haaland ayrıca, "Eğer İngiltere'de 15 yıl kalırsan neden olmasın? Göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Norveçli golcü, geçen sezonun başından bu yana formasını giydiği Manchester City ile Premier Lig'de 44 gole imza attı.

Premier Lig'in tüm zamanlardaki en golcü ismi Alan Shearer'ın 260 golü bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.