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Spor

Haaland, 65 euro için hapis cezasıyla karşı karşıya

Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland'ın İsviçre'de 65 euroluk trafik cezasını ödemediği için hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

23 Kasım 2024 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Haaland, 65 euro için hapis cezasıyla karşı karşıya
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Manchester City'de yıllık olarak yaklaşık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın, İsviçre'de 65 Euro'luk trafik cezasını ödemediği için hapse girme ihtimali bulunduğu belirtildi.

İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı.

Norveçli futbolcunun para cezasını 1 yıldır ödememesi nedeniyle hapse girme tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.

Habere göre; Erling Haaland'ın İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Haaland'ın takımı Manchester City, aynı turnuvada yer alan İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmeyecek. Yıldız futbolcunun bu sezonki fikstüre göre şu an için İsviçre'ye gitme ihtimali bulunmuyor.

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