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Spor

Haaland coştu, Manchester City farklı turladı

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde sahasında konuk ettiği Burnley'i 6-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
Haaland coştu, Manchester City farklı turladı
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İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Burnley'yi 6-0 yenen Manchester City, yarı finale yükseldi.

Etihad Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Premier Lig ekibi Manchester City, Championship takımlarından Burnley'yi ağırladı.

Ev sahibi takım, Erling Haaland'ın 32, 35, 59, Julian Alvarez'in 62, 73 ve Cole Palmer'ın 68. dakikada attığı gollerle 6-0 galip geldi.

Bu sezon 6. kez "hat-trick" yapan Norveçli yıldız futbolcu Haaland, 37 maçta 42 gole ulaştı.

Manchester City, kupada adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupada çeyrek final aşaması, yarın oynanacak Sheffield United-Blackburn Rovers, Brighton-Grimsby Town ve Manchester United-Fulham maçlarıyla tamamlanacak.

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