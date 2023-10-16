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Spor

Haaland, Luton Town'ı tek başına geride bıraktı

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland ilginç bir istatistiğe imza attı. Genç santrafor, Premier Lig ekiplerinden Luton Town ile aynı sayıda şut çekerken, iki gol daha fazla kaydetti.

16 Ekim 2023 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
Haaland, Luton Town'ı tek başına geride bıraktı
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Manchester City ile rekorlara doymayan adam Erling Haaland, ilginç bir istatistiğe daha imza atmayı başardı.

Norveçli golcü, bu sezon rakip kaleye 18 şut göndererek Premier Lig takımlarından Luton Town ile aynı şut sayısına ulaştı.

LUTON TOWN'I GEÇTİ

Luton Town, rakip kaleye çektiği 18 isabetli şutta 6 gol kaydederken, Haaland, Luton Town'ı geçerek rakip fileleri 8 kez salladı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Manchester City'de ikinci sezonunu geçiren Haaland, bu sezon 12 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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