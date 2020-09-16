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Spor

Haaland: ''Sörloth RB Leipzig'e transfer oldu''

Norveçli genç yıldız Erling Haaland, milli takımdan arkadaşı Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olduğunu söyledi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:49 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:50
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Milli takımdan arkadaşının Bundesliga'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Sezon öncesi geçirmedi ve doğrudan sezon başlayacak. Ne olursa olsun, onun iyi oynayacağını düşünüyorum. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

MENAJERİYLE ALMANYA'YA GİTTİ!

Öte yandan Norveç basınından VG'nin haberine göre Alexander Sörloth, menajeri Morten Wivestad ile birlikte Almanya'ya gitti. Oyuncunun RB Leipzig'e transferinde sadece küçük detaylar kaldığı ve kısa sürede resmi açıklamanın geleceği kaydedildi.

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