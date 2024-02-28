İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1476
  • EURO
    33,8346
  • ALTIN
    2033.53
  • BIST100
    9179.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Haaland ve Kevin De Bruyne şov yaptı, M. City turladı!
Spor

Haaland ve Kevin De Bruyne şov yaptı, M. City turladı!

İngiltere FA Cup 5. tur mücadelesinde Manchester City, konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.

28 Şubat 2024 Çarşamba 01:42 - Güncelleme:
Haaland ve Kevin De Bruyne şov yaptı, M. City turladı!
ABONE OL

İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City, 3, 18 ve 40. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Norveçli futbolcunun bu gollerinde asistler Kevin De Bruyne'den geldi. Luton Town, 45. dakikada Jordan Clark ile skoru 3-1'e getirdi. Clark'ın bu golünde asisti Ross Barkley yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Luton Town'da ilk golü atan Clark, 52'de bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-2 oldu. Ev sahibi ekipte bu golde de asisti Barkley yaptı.

Manchester City, 55 ve 58'de durumu Haaland ile durumu 5-2'ye taşıdı. Haaland'ın 55'teki golünde asisti yapan Kevin De Bruyne karşılaşmayı 4 asistle tamamladı.

Karşılaşmada son sözü 72. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic söyledi ve Pep Guardiola'nın ekibi sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.