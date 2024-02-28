Haaland ve Kevin De Bruyne şov yaptı, M. City turladı!

İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City, 3, 18 ve 40. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Norveçli futbolcunun bu gollerinde asistler Kevin De Bruyne'den geldi. Luton Town, 45. dakikada Jordan Clark ile skoru 3-1'e getirdi. Clark'ın bu golünde asisti Ross Barkley yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Luton Town'da ilk golü atan Clark, 52'de bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-2 oldu. Ev sahibi ekipte bu golde de asisti Barkley yaptı.

Manchester City, 55 ve 58'de durumu Haaland ile durumu 5-2'ye taşıdı. Haaland'ın 55'teki golünde asisti yapan Kevin De Bruyne karşılaşmayı 4 asistle tamamladı.

Karşılaşmada son sözü 72. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic söyledi ve Pep Guardiola'nın ekibi sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.