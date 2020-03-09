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Spor

Haaland yeni hedefini açıkladı!

Dortmund'un durdurulamayan golcüsü Erling Braut Haaland, çalışma düzeni ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Mart 2020 Pazartesi 23:17 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 23:17

Borussia Dortmund'un durdurulamayan golcüsü Erling Braut Haaland, açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki forvet, güçlü fizik yapısını ve Bundesliga hedeflerini anlattı.

2019/2020 sezonunun ilk yarısında RB Salzburg ile ikinci yarısında da Borussia Dortmund ile gollerini sıralamaya devam eden yıldız golcü, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu söyledi.

"HEDEFİM BUNDESLIGA GOL KRALLIĞI"

19 yaşındaki Norveçli yaptığı açıklamada; "En iyi futbolcu olabilmek için çok çalışıyorum. Olabildiğince çok çalışıyorum. Vücudumun üstesinden gelebileceği kadar sert yapıyorum. Hedefim Bundesliga'da kral olmak" dedi.

Haaland, gördüğü ilgi için de; "Dortmund'a normal bir futbolcu olarak geldim ve hala normal bir futbolcuyum, bu değişmedi. Ama iyi şeyler duymak güzel, iyi işler yaptığım anlamına geliyor" sözlerini sarf etti.

Erling Braut Haaland, bu sezon Avusturya'da Red Bull Salzburg ve Almanya'da Borussia Dortmund ve formaları ile toplamda 32 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki genç süperstar, bu maçlarda takımlarına toplamda 40 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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