Haaland'dan yeni bir rekor

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin evinde Borussia Dortmund'u 4-1 yendiği maçta Norveçli oyuncu başarılarına bir yenisini ekledi.İngiliz ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Philip Foden, diğerlerini Erling Haaland ve Rayan Cherki kaydetti.

Konuk takımın tek golü ise Waldemar Anton'dan geldi.

Eski takımı Borussia Dortmund karşısında fileleri havalandıran Erling Haaland böylece, üç farklı kulüpte, üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Haaland'ın 5 maçlık serisi geçen sezon başladı.

Manchester City'nin 11 Şubat'ta sahasında Real Madrid'e 3-2 yenildiği maçta yıldız futbolcu takımının 2 golünü kaydetti.

Norveçli santrfor bu sezon da Devler Ligi'nde oynadığı 4 maçta fırtına gibi esti.

25 yaşındaki futbolcu Monaco'ya 2, Napoli, Villarreal ve Borussia Dortmund'a 1'er gol attı.

Erling Haaland daha önce Salzburg ve Borussia Dortmund formasıyla da arka arkaya 5 Devler Ligi karşılaşmasında gol üretmeyi başarmıştı.