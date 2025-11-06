İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1239
  • EURO
    48,7057
  • ALTIN
    5434.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Haaland'dan yeni bir rekor

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, üç farklı kulüpte üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

TRT Spor6 Kasım 2025 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Haaland'dan yeni bir rekor
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin evinde Borussia Dortmund'u 4-1 yendiği maçta Norveçli oyuncu başarılarına bir yenisini ekledi.İngiliz ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Philip Foden, diğerlerini Erling Haaland ve Rayan Cherki kaydetti.

Konuk takımın tek golü ise Waldemar Anton'dan geldi.

Eski takımı Borussia Dortmund karşısında fileleri havalandıran Erling Haaland böylece, üç farklı kulüpte, üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Haaland'ın 5 maçlık serisi geçen sezon başladı.

Manchester City'nin 11 Şubat'ta sahasında Real Madrid'e 3-2 yenildiği maçta yıldız futbolcu takımının 2 golünü kaydetti.

Norveçli santrfor bu sezon da Devler Ligi'nde oynadığı 4 maçta fırtına gibi esti.

25 yaşındaki futbolcu Monaco'ya 2, Napoli, Villarreal ve Borussia Dortmund'a 1'er gol attı.

Erling Haaland daha önce Salzburg ve Borussia Dortmund formasıyla da arka arkaya 5 Devler Ligi karşılaşmasında gol üretmeyi başarmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.