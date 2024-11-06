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Spor

Haaland'ı bile geride bıraktı! Osimhen listeye damga vurdu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ABD'de yayın yapan Sports Pro sitesinin '024 yılının en pazarlanabilir sporcuları' listesinde yer aldı. Golcü futbolcu, Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland'ı geride bıraktı. İşte detaylar...

AKŞAM6 Kasım 2024 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Haaland'ı bile geride bıraktı! Osimhen listeye damga vurdu
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Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Victor Osimhen, tüm dünyanın ilgisini Türkiye'ye çekti. ABD'de yayın yapan spor sitesi Sports Pro, '2024 yılının en pazarlanabilir sporcuları' listesini yayımladı. Osimhen, 44. sırada yer alarak Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland'ı geride bıraktı. Ünlü spor sitesi, sporcuları üç temel ölçüt kullanarak değerlendirdi: marka gücü, toplam hedeflenebilir pazar ve ekonomik değer; Osimhen bu kategorilerde Norveçli rakibinden daha iyi bir rakam tutturdu. Victor, listede tek Afrikalı futbolcu olarak dikkat çekti.

ZİRVEDE JİMNASTİKÇİ VAR

Nijeryalı forvet, 24,18'lik sağlam bir marka gücü puanı, 26,94'lük toplam hedeflenebilir pazar ve 13,03'lük ekonomik puan kaydetti ve pazarlanabilirlik açısından etkileyici bir seviyeye çıkarak 64,15 puana ulaştı. Buna karşılık Haaland, marka gücünde 22,8, toplam hitap edilebilir pazarda 17,73 ve ekonomide 23,49 puan alarak 64,02 puan aldı. Sıralamanın zirvesinde Amerikalı jimnastik efsanesi Simone Biles bulunurken, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior 91,52 gibi dikkat çekici bir puanla en yüksek puan alan futbolcu olarak yer alıyor. Lionel Messi, 89,67 puanla ilk beşte kendisine yer buldu.

CRİSTİANO RONALDO'NUN ADI YOK

Sıralamada yer alan diğer önemli oyuncular arasında PSG'den Neymar, Real Madrid'den Jude Bellingham, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal dikkat çekti. Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo bu listeye yazılmadı. İtalyan basınında, Osimhen'in bu başarısıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Piyasa değerindeki 35 milyon euroluk ciddi düşüşe rağmen Osimhen'in etkileyici konumu dikkat çekti. G.Saray'da ligde çıktığı ilk 5 maçta 6 gol katkısı vererek parladı. İstanbul'da göz kamaştıran formu çeşitli kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor."

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