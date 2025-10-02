İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Haaland'ın 2 golü Manchester City'ye yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Monaco ile Manchester City karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İngiliz ekibinde Erling Haaland takımının 2 golünü de kaydeden isim oldu.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 00:34 - Güncelleme:
Haaland'ın 2 golü Manchester City'ye yetmedi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City, deplasmanda Monaco ile karşılaştı.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, İngiliz devinden 1 puanı son dakikada kurtardı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri gollerini 15 ve 44. dakikalarda Erling Haaland ile buldu.

Monaco ise Haaland'a karşılık 18. dakikada Jordan Teze ve 90. dakikada penaltıdan Eric Dier ile gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Monaco 1, Manchester City ise 4 puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco, içerde Tottenham'ı ağırlayacak. Manchester City ise deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

