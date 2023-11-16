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Spor

Haaland'ın menajeri Real Madrid iddialarını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'in Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın 200 milyon euroluk serbest kalma maddesi kullanılarak Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları sürüyor. Yıldız forvetin menajeri ise bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2023 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Haaland'ın menajeri Real Madrid iddialarını açıkladı!
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Manchester City'nin golcü oyuncusu Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN HABERİ YOK"

İspanyol basınından Relevo'ya konuşan Pimenta, "Haaland'ın sözleşmesinde maddeleri sadece Manchester City, Erling, babası ve ben biliyoruz. Diğer kulüplerin bu konuda bir bilgisi olması imkansız." sözlerini sarf etti.

REAL MADRID İDDİASI

Geçtiğimiz hafta İspanya'da çıkan haberlerde Real Madrid'in, Haaland'ın sözleşmesinde yer alan 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı öne sürülmüştü.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 18 maçta 17 gol 4 asist kaydetti.

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