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Spor

Herkes Dubai'de diyordu! Habib Nurmagomedov tartışmalara AK-47 fotoğrafıyla cevap verdi!

Dünyaca ünlü dövüş sporcusu Habib Nurmagomedov ABD'den ülkesine döndükten sonra Dubai'ye gittiği yönünde haberler çıkmıştı. Habib'in kısıtlamaları ihlal etmediği açıklandı.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:25
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Geçtiğimiz hafta ABD'den memleketine döndükten sonra hakkında ülkeden ayrıldığına dair spekülasyonlar çıkan ünlü sporcu Habib Nurmagomedov'un kısıtlamaları ihlal etmediği açıklandı.

Habib'in babası ve eğitmeni Abdulmanap oğlunun bir yere gitmediğini açıklarken, takım arkadaşı Şamil Zavurov, Pazar günü Habib'in atış yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜRDÜN'DE DE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

UFC şampiyonu geçtiğimiz yıl yaptığı Ortadoğu turunda da, ziyaret ettiği Ürdün'de silahlar ve atıcılık konusundaki tecrübesini gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

star.com.tr

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