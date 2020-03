Geçtiğimiz hafta ABD'den memleketine döndükten sonra hakkında ülkeden ayrıldığına dair spekülasyonlar çıkan ünlü sporcu Habib Nurmagomedov'un kısıtlamaları ihlal etmediği açıklandı.

Habib'in babası ve eğitmeni Abdulmanap oğlunun bir yere gitmediğini açıklarken, takım arkadaşı Şamil Zavurov, Pazar günü Habib'in atış yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

To end all the speculations - Khabib Nurmagomedov IS IN RUSSIA at the moment. Not in Dubai, not anywhere else. Confirmation comes from his father Abdulmanap Nurmagomedov (pictures are taken from Shamil Zaurov today's IG stories) #UFC249 pic.twitter.com/4bvDEqYwbe