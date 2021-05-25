Habib Nurmagomedov'a 100 milyon dolarlık düello teklifi!

25 Mayıs 2021 Salı 23:13 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 23:23

Sputnik'te yer alan habere göre, Habib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdülaziz, "Habib, kariyerini sonlandırdıktan sonra, Floyd Mayweather ile dövüşmesi için 100 milyon dolar teklif aldı. Floyd'a sorabilirsiniz, istediğiniz herkese sorabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Menajer, "Ama Habib, 'Hayır, ben ayrıldım, anneme ayrıldığımı söyledim, anneme verdiğim sözü tutarım. Eğer annem tekrar dövüşmeme izin verirse belki bunu yaparım, ama hemen şu anda dövüşmememi söylüyor' dedi."

Ali Abdülaziz, "Habib Müslüman bir kültürden geliyor, biz annelerimize derin saygı duyuyoruz, annenin izni olmadan cennete giremeyeceğiz" diye ekledi.

Nurmagomedov, ABD'li Al Laquinta'yı yenerek 2018'de UFC hafif şampiyonluğunu kazandı. Rus sporcu daha sonra İrlanda'dan Conor McGregor, Porrier ve Gatje'ye karşı üç maçta da ünvanını korumayı başardı.

Ekim 2020'de Gaggi'yi yenen Nurmagomedov, sonrasında emekliliğini açıkladı. Nurmagomedov mücadele ettiği 29 maçta 29 galibiyete sahip.

Daha önce Nurmagomedov'un, 100 milyon doların, ringe dönmeyi düşünmek için iyi bir sebep olduğunu dile getirdiği iddia ediyor.