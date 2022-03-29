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Spor

Hacettepe ve Gençlerbirliği'li futbolculara moral yemeği

Gençlerbirliği ve Hacettepe kulüplerinde forma giyen futbolcular düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

AA29 Mart 2022 Salı 00:27 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 00:27
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Hacettepe'de yetişen genç kardeşlerimizin A takımdaki başarısı hepimizi mutlu ediyor. Burası sizler için A takıma giden yolda bir tecrübe durağı." ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdaş ve Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ, İlhan Cavcav Tesisleri içinde yer alan Wonders'ta iki kulübün futbolcu ve teknik heyetiyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Programda konuşan Akdaş, Gençlerbirliği için Hacettepe'nin önemini hatırlatarak, şöyle devam etti:

Hacettepe'de yetişen genç kardeşlerimizin A takımdaki başarısı hepimizi mutlu ediyor. Burası sizler için A takıma giden yolda bir tecrübe durağı. Hacettepe'nin de Gençlerbirliği'nin de son haftalarda ihtiyacı olan puanları alıp camiamızı mutlu edeceğine inanıyorum.

Bülent Üstündağ da kulüplerine her zaman destek veren Akdaş'a teşekkür ederek, "İki kulübün de korkulu rüya görmeden sezon sonunu görmesi en büyük temennimiz ve amacımız. İki kulübümüzün de bunu başaracağına olan inancım tam." ifadelerine yer verdi.

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