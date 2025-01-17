Riva'da yapılan ocak ayı hakem seminerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu damga vurdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile semineri ziyaret eden Başkan Hacıosmanoğlu'nun, hakemlere yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandığı iddia edildi. İddialara göre, Hacıosmanoğlu konuşmasında 4 önemli konuya vurgu yaptı: "Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçında küfür ediyor, kart görmüyor. O yan hakem kim? Ortaya çıksın bakayım" diye soran Hacıosmanoğlu, orta hakeme de bu eyleme kırmızı kart göstermediği için tepki gösterdi.

DIĞERLERINE HAKSIZLIK OLUYOR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, G.Saray-Trabzon maçında Yunus Akgün'ün rakibine dirsek attığını ve kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek, "Yunus, Trabzon maçında oyuncuya dirsek atıyor. Hadi hakem görmedi, VAR niye müdahale etmiyor? Neden atmıyorsunuz o oyuncuyu?" diyerek sitemde bulundu. Hacıosmanoğlu, "İki kulüp çarpışıyor. Diğer kulüplerin haklarını korumuyorsunuz, onlara kötülük yapıyorsunuz" ifadelerini kullanarak dikkatli olmaları konusunda uyarı da bulundu.

BU İDDİALARA GÜLÜP GEÇİYORUZ

Başkan ayrıca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne 100 bin TL bağış yapan bir hakem olduğunu belirterek, "Kim bu hakem?" diye sordu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise konuya müdahil olarak, "Bunu sonra konuşalım efendim" diyerek konuyu kapattı. Ekol TV'ye konuşan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ise bu konudaki soruları şöyle yanıtladı: "Bu iddialara gülüp geçiyorum. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bu tür yıpratmalara rağmen görevimizi adil bir şekilde yapmaya çalışıyoruz."