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Spor

Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! ''İnşallah final oynarız''

Dünya Kupası kapsamında ABD'de bulunan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor. Miami'deki antrenmanı takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Hacıosmanoğlu, 19 Temmuz'daki finali işaret ederek, 'İnşallah New York'tan İstanbul'a geliriz.' dedi.

Akşam5 Haziran 2026 Cuma 08:34 - Güncelleme:
Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! ''İnşallah final oynarız''
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2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın Miami'deki ilk idmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve antrenmanı ziyarete gelen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.

Finalin New York'ta oynanacağı turnuvayla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. Arkadaşlar çalışıyor, biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz, yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık kendinizi düşünemezsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Her hareketlerinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak teknik kadroya aktarmak istiyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum, 19 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar" ifadelerini kullandı.

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