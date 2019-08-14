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Haciz işlemleri karşısında büyük tepki gören Dursun Özbek geri adım attı

Özellikle liselilerden büyük tepki gören eski başkanın, camianın ileri gelenlerini arayıp “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben asla Galatasaray’a zarar vermek istemem” dediği öğrenildi.

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Galatasaray Adası dahil olmak üzere birçok şirketlerine 8 milyon TL’lik alacağı için haciz koydurduğu iddia edilen Dursun Özbek, gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçti. Özbek’in haciz girişimi Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yaşatırken, özellikle camianın liseli kanadında büyük tepki ve öfke yarattı. Liseliler, eski başkanı her platformda eleştirirken, bu yaptığının camiada asla unutulmayacağına vurgu yaptılar.
 
HACİZLERİ DURDURACAK
 
 ■ ÖZBEK’İN, beklemediği şekilde gelen tepkiler sonrası çok üzüldüğü ve hacizleri durdurma kararı aldığı ileri sürüldü. Dursun Özbek’in, camianın ileri gelenlerini arayıp, “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben bu kulübün başkanlığını yaptım ve asla Galatasaray’a zarar vermek istemem. Ancak kulüpten verilen sözlerin tutulmadığı da bir gerçek” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
40 GÜNDÜR HABER YOK
 
 ■ DURSUN Özbek’in sahibi olduğu Özbek Turizm ise yaptığı açıklamada G. Saray’ın kendilerine 20 milyon euronun üzerinde borcunun bulunduğunu vurgulayarak, “Bu borç, şirketimizin Galatasaray Spor Kulübü’nü mali açıdan desteklemek üzere yaptığı kasa kolaylığı neticesinde oluşmuştur. Şirketimizden bir ödeme planı vermek için 10 gün süre istenmiş ancak 40 günlük sürede herhangi bir ödeme planı sunulmamıştır” denildi.  (Güneş)

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