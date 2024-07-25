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Spor

Hadziahmetovic, ayrılığa sıcak bakmıyor

Son dönemde Beşiktaş ile ayrılığı gündeme gelen Bosnalı orta saha Amir Hadziahmetovic, takımda kalmak istediğini kulübe bildirdi.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
Hadziahmetovic, ayrılığa sıcak bakmıyor
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Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı forma için rekabete hazır. Bu sezon kiralık gönderilmesi de gündeme gelen Hadziahmetovic, takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada yaşadığı sol diz kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu Hadziahmetovic tamamen iyileşti. Yakında takımla antrenmanlara başlayacak olan Bosna Hersekli futbolcunun eski formuna kavuşması için kiralık gönderilmesi gündeme geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre Amir Hadziahmetovic, kiralık gitme gibi bir planının olmadığını ve takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

Başarılı futbolcu, maç ritmini yakaladıktan sonra formasını geri alacağına inanıyor.

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