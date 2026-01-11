İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Hafta sonu Fenerbahçe'ye yaradı: 2 branşta 2 kupa!

Fenerbahçe, hafta sonunda iki farklı branşta ezeli rakibi Galatasaray'ı finallerde mağlup ederek çifte kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, futbolda Turkcell Süper Kupa'yı, basketbolda ise Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 18:32
Hafta sonu Fenerbahçe'ye yaradı: 2 branşta 2 kupa!
Fenerbahçe, iki farklı branşta ezeli rakibi Galatasaray'ı finallerde mağlup ederek hem futbolda hem de basketbolda kupaya uzandı.

Sarı-lacivertliler, cumartesi günü Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, pazar günü Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibini 86-66 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Sarı-lacivertliler, hafta sonunu iki farklı branşta Galatasaray'a karşı kazandığı finallerle iki kupa ile tamamladı.

