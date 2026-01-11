Fenerbahçe, iki farklı branşta ezeli rakibi Galatasaray'ı finallerde mağlup ederek hem futbolda hem de basketbolda kupaya uzandı.

Sarı-lacivertliler, cumartesi günü Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, pazar günü Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibini 86-66 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Sarı-lacivertliler, hafta sonunu iki farklı branşta Galatasaray'a karşı kazandığı finallerle iki kupa ile tamamladı.