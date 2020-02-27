Haftalar sonra açıkladı!'Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım'

27 Şubat 2020 Perşembe13:38 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:38

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'deki görev süresince yaşadıklarını ve istifasının perde arkasını anlattı. The Athletic'ten David Ornstein'e konuşan Comolli, sarı lacivertlilerde geçirdiği süre boyunca yaşadıkları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Comolli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Fenerbahçe'de geçirdiğim 18-19 aylık süreci birkaç cümlede özetlemek çok zor. Kulüpte çok negatif bir hava vardı. Bu beni büyük hayalkırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım.

Finansal olumsuzluklara rağmen iyi bir yaz transfer dönemi geçirdik. Bence Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti. Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe'deydi. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten de bu oldu.

Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ancak bu durum beni rahatsız etti.

Önümde iki seçenek vardı. Ya kalıp neler olacağına bakacaktım ya da istifa edecektim. Daha önce de istifa etmek istedim ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ancak artık dayanamıyordum. Tünelin ucundaki ışığı göremiyordum. Daha önce hayatımda yapmadığım bir şey yaptım ve tweet attım. Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler.

(Fanatik)