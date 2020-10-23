Haftanın en iyi 11'ine seçildi

AA 23 Ekim 2020 Cuma 15:39 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:43

Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.



Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).



Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).



Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).



Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).