İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9586
  • EURO
    9,4357
  • ALTIN
    488.748
  • BIST100
    1191.88
Spor

Haftanın en iyi 11'ine seçildi

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

AA23 Ekim 2020 Cuma 15:39 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:43
ABONE OL

Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.