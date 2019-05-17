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Haftanın açılış maçında kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala oynanan mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'nın Atiker Konyaspor'u ağırladığı maç 1-1'lik eşitlikle sonlandı. Konyaspor bu sonuça son 6 maçta 5. kez berabere kalmış oldu.

Mücadelenin 25. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in attığı golle Konya temsilcisi Kasımpaşa önünde 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı bu sonuçla sonlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarsıının ilk dakikaları golsüz eşitlikle geçilirken 56. dakikada Kasımpaşa adına saheneye çıkan Tunuslu Ben Yousseff, skora eşitliği getirdi ve karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sonlandı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 43 puanla 6. sırada kalırken, Kasımpaşa 39 puanla 12. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanına giderken, Atiker Konyaspor ise küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'u konuk edecek.

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