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Spor

Haftanın MVP'si Vasilije Micic

Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Beko'yu 106-74 yendiği maçta 37 sayı atan Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 16:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:31
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Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup ettiği maçtaki performansıyla Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmasını 44 verimlilik puanıyla tamamlayan Anadolu Efesli Micic, rakiplerini açık ara farkla geride bırakarak haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Kariyerinde beşinci kez bu ödüle layık görülen Vasilije Micic, karşılaşmada kariyer rekoruna ulaştığı 37 sayının yanı sıra 5 asist, 3 top çalmalık performans gösterdi. Vicic, maç boyunca rakipleri tarafından 8 kez de faule maruz kaldı.

Micic'in ardından haftanın en iyi performansını ise Barcelonalı Brandon Davies ve Khimkili Jordan Mickey, 29'ar verimlilik puanıyla gösterdi.

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