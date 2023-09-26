Haftanın orta sahası Salih Uçan!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, gösterdiği performansla dikkat çekti. 29 yaşındaki futbolcu, ligin 6. haftasında orta saha futbolcuları arasında birçok alanda ilk sırada yer aldı. Salih, aynı zamanda geçen sezondan itibaren en çok asist yapan siyah-beyazlı futbolcu olmayı da başardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte Alex-Oxlade Chamberlain'in 62. dakikada attığı galibiyet golünde asist yapan Salih Uçan, merkez orta saha oyuncuları arasında toplam puan, kilit pas ve isabetli uzun paslarda birinci sırada yer aldı.

Salih, aynı müsabakada en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olarak da ön plana çıktı.

Comparisonator verilerine göre toplamda aldığı 593 puanla merkez orta saha oyuncuları arasında ilk sıraya yerleşen tecrübeli futbolcu, rakip yarı sahada yaptığı 8 top kazanmayla da listenin başında kendine yer buldu. Takım arkadaşlarına 4 kilit pas gönderen Salih Uçan, ayrıca 6 kez de isabetli uzun pas atarak bu alanda da merkez orta sahalar arasında birinci olmayı başardı.

GEÇEN SEZONDAN İTİBAREN EN ÇOK ASİST YAPAN BEŞİKTAŞLI OYUNCU



Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını katlayan Salih Uçan, son iki sezon baz alındığı zaman Kartal'ın en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu 8 asistle tamamlayan 29 yaşındaki orta saha, bu sezon 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 1'i de Süper Lig olmak üzere 3 asistle oynadı. Son 2 sezonun toplamında 11 asiste ulaşan Salih Uçan, takımının en çok asist yapan ismi oldu.