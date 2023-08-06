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Spor

''Haftaya açıklıyoruz'' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sponsorluk açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlarla bir araya geldiği kulübün kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Stat sponsorluğu hakkında da konuşan Doğan, 'Önümüzdeki hafta açıklayacağımız bir stadyum sponsorluğu var. Önemli ve çok ciddi bir hamle. Trabzonspor'a önemli değer katacak. Ayrıca 3 büyük projemiz var. Trabzonspor'a inşallah ciddi gelir sağlayacak.' dedi.

6 Ağustos 2023 Pazar 19:54 - Güncelleme:
''Haftaya açıklıyoruz'' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sponsorluk açıklaması
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün kuruluş yıldönümü kutlamalarında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer için konuşan Doğan, "Takımda eksiklerimizin olduğunun farkındayız. Hocamızın talepleri var. En kısa zamanda bunları da alıp lige hazır bir şekilde başlayacağız." şeklinde konuştu.

Sakatlanan Mislav Orsic'in yerine transfer yapma niyetleri olduğunu kaydeden Ertuğrul Doğan, "Hocamızın istediği isimler var, görüşüyoruz." sözlerini sarf etti.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU MALİYETLE ALMAK"

Ertuğrul Doğan, son olarak, "Taraftar transfer bekliyor. Tabii ki transfer yapacağız. Sürekli gündeme geliyor bu konu. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirseniz, transferi şu anda da yaparsınız, konu o değil. Transferi doğru zamanda doğru maliyetle yapmak. Doğru oyuncuyu, doğru zamanda, doğru maliyetle almak." şeklinde konuştu.

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