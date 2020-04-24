Hagi'den isyan! ''Para verin mücadele edelim''

24 Nisan 2020 Cuma 19:36 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:36

Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, devletin kulüplere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

İşte Gheorghe Hagi'nin isyanı:

"Spor ve kültür faaliyetlerine destek olmak gerekiyor. Romanya için milyonlarca dolar gelir yaratıyoruz. Devletin, spora ve geleceği olan sporculara yardım etmesi gerekiyor. Yani, bunun yasalaşması lazım. Almanlar, İngilizler ve Amerikalılar kulüplerine yardım ediyor. Fakat, bizim ülkemiz yardım etmiyor."

"VERİN BANA PARA, BAKIN NASIL MÜCADELE EDİYORUM"

"Koronavirüs bittikten sonra, 'Kulüplerimiz neden iyi değil, neden Avrupa'da yarışamıyor?' derler. Verin bana 15-20 milyon euro bütçe, görün Avrupa'nın devleriyle nasıl mücadele ediyorum. Olay çok basit. Eğer yatırım yaparsan karşılığını alırsın. Doğu Avrupa ülkelerinin problemi bu. Elimizdeki bütçelere bakın.

Eğer, elimizdeki yeterli bütçe olursa, her takımla mücadele ederiz. Rekabet etmek zor değil. Ancak, elimizdeki bu paralarla rekabet etmek mucize olur."