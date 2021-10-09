Star.com.tr 9 Ekim 2021 Cumartesi 15:05 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 17:30

Transfer döneminde Morutan ve Cicaldau gibi genç yetenekleri kadrosuna katan ve bu futbolcuların performansından memnun kalan Galatasaray, Romanya pazarındaki arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulübün, Rumen takımı FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ianis Stoica'yı da transfer etmek istediği iddia edildi.

HAGİ'DEN SERT TEPKİ!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Stoica'yı kadrosunda görmek istediği ve genç yetenek için Gheorge Hagi'den de olumlu referans aldığı ileri sürüldü. Ancak sarı kırmızılı takımın efsanesi olan ve şu anda bir başka Rumen takımı Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, basında çıkan bu iddialara sert tepki gösterdi.

"BENİM ADIMI KULLANMAYI BIRAKIN"

Farul Constanta'nın resmi internet sitesinden bir bildiri yayımlayan Hagi, "Dün ve daha önce basında çıkan ve Galatasaray'a oyuncu teklif ettiğim iddiaları asılsızdır. Benim bu tür şeylerle hiçbir ilgim yok. Başka kulüplerin oyuncularını terfi ettirmek için ve başkalarının menfaati için benim adımı kullanmayı bırakın" dedi.

10 MAÇTA 5 GOL

Galatasaray ile adı anılan Ianis Stoica bu sezon FCSB formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 5 gol attı. 18 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.