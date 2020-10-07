Hajduk Split, Umut Nayir transferini resmen açıkladı

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:00 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:03

Hırvatistan Ligi takımı Hajduk Split, Beşiktaş forması giyen Umut Nayir ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Hırvat kulübünün sitesinden yapılan açıklamada, "Umut Nayir, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıl kiralık olarak geldi. Nayir, 17 numaralı formayı giyecek" ifadelerine yer verildi.

"VİDA, PREKAZİ VE ATANASOV İLE KONUŞTUM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, "Hajduk'a katıldığım için mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Buraya gelmeden önce Vida, Jani Atanasov ve Prekazi ile konuştum. Her üçünden de iyi geri dönüşler aldım. Burada olduğum için mutluyum. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SATIN ALMA MADDESİ ŞARTI

Umut Nayir'in, Hajduk Split'te 20 gole etki etmesi durumunda 400 bin euroluk mecburi satın alma maddesi devreye girecek. Umut, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı ve 6 gol atıp, 1 asist yaptı.