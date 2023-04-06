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Spor

Haji Wright: Galatasaray ile söylentilerimin çıkması benim için şereftir

Fraport TAV Antalyaspor'un Amerikalı golcüsü Haji Wright, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
Haji Wright: Galatasaray ile söylentilerimin çıkması benim için şereftir
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Fraport TAV Antalyaspor'un golcü futbolcusu Haji Wright, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞİMİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Haji Wright, "Geleceğimi düşünmek durumundayım. Bugünkü performansımın yarını etkileyeceğini düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yaz döneminde benim de kendime göre hedeflerim var." dedi.

"HEDEFİM PREMIER LİG"

Tek hedefinin Premier League'de oynamak olduğunu dile getiren Wright, "Umarım bir gün Premier League'de futbol oynama şansı bulurum" dedi.

GALATASARAY SÖZLERİ

Bir dönem Galatasaray ile anılan Wright, "Galatasaray çok büyük bir camia... Fantastik oyunculara sahip. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN ŞEREF"

ABD'li yıldız, Inter iddiaları için de "Tıpkı Galatasaray gibi büyük bir camia. Bu gibi kulüplerle söylentilerimin çıkması, benim için şereftir" ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Antalyaspor'da bu sezon 20 maça çıkan Wright, 13 kez fileleri havalandırdı.

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