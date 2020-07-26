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Spor

Hakan Arslan'ın yüzünde 3 santimlik açılma

Sivasspor'un Göztepe ile oynadığı maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hakan Arslan'ı sağlık durumuyla ilgili kulüp doktorundan bir açıklama geldi.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 09:37 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:37
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Demir Grup Sivassporlu orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Süper Lig'de dün oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcunun durumuyla ilgili kırmızı-beyazlı ekibin internet sitesinden bilgi verdi.

Hakan Arslan'ın, maçın 68. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucu sakatlanarak oyundan çıktığını ve hastaneye götürüldüğünü belirten Ayyıldız, "Oyuncumuz Hakan Arslan'ın yüzünde, sağ göz alt kısmına aldığı darbe neticesinde yaklaşık 3 santimlik bir açılma oluştu. Hastanede yapılan detaylı değerlendirmesinde, ek bir problem saptanmadı. Oyuncumuzun genel durumu iyi olmakla birlikte tedavisi Sivas'ta yapılacak." ifadelerini kullandı.

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