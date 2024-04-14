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Spor

Hakan attı, Inter 1 puanla yetindi

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, evinde konuk ettiği Cagliari ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin, ikinci golünü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı.

14 Nisan 2024 Pazar 23:49 - Güncelleme:
Hakan attı, Inter 1 puanla yetindi
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İtalya Serie A 32. hafta maçında Inter ile Cagliari karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Inter'in gollerini 12. dakikada Marcus Thuram, 74. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ile geldi. Cagliari'nin gollerini ise 64. dakikada Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Nicolas Viola kaydetti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte lider Inter, puanını 83'e yükseltti. Cagliari ise puanını 31 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında Inter, zorlu Milan deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında bir diğer zorlu ekip Juventus ile karşılaşacak.

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