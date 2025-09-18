Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "TFF'ye yürüme zamanı gelmiştir" sözleri üzerine başkan adaylığından kısa bir süre önce çekilen Hakan Bilal Kutlualp açıklama yaptı.

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin haklarının yenmesinin seçimden daha kritik bir konu olduğunu söyleyerek Ali Koç'a seslendi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Başkan seçimden daha önemlidir bu, Pazartesiyi beklemeye gerek yok organize et, yasal izinleri al Cuma günü TFF'ye tek vücut yürüyelim." ifadelerini kullandı.