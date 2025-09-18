İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a çağrı! ''TFF'ye birlikte yürüyelim''

Fenerbahçe'de başkan adaylığından kısa süre önce çekilen Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç'un 'TFF'ye yürüme zamanı gelmiştir' sözlerinin ardından dikkat çeken bir çıkış yaptı. İşte ayrıntılar...

18 Eylül 2025 Perşembe 08:04
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a çağrı! ''TFF'ye birlikte yürüyelim''
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "TFF'ye yürüme zamanı gelmiştir" sözleri üzerine başkan adaylığından kısa bir süre önce çekilen Hakan Bilal Kutlualp açıklama yaptı.

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin haklarının yenmesinin seçimden daha kritik bir konu olduğunu söyleyerek Ali Koç'a seslendi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Başkan seçimden daha önemlidir bu, Pazartesiyi beklemeye gerek yok organize et, yasal izinleri al Cuma günü TFF'ye tek vücut yürüyelim." ifadelerini kullandı.

