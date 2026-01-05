İSTANBUL 16°C / 10°C
  • Hakan Çalhanoğlu asist yaptı! Inter kazandı
Spor

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı! Inter kazandı

Inter, Serie A'nın 18. haftasında sahasında Bologna'yı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez'in golünde asist yaparak galibiyete katkı sağladı.

5 Ocak 2026 Pazartesi 00:54
Hakan Çalhanoğlu asist yaptı! Inter kazandı
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter ile Bologna karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Piotr Zielinski, 48. dakikada Lautaro Martinez ve 74. dakikada Marcus Thuram attı.

Bologna'nın tek golü 83. dakikada Santiago Castro'dan geldi.

Maça ilk 11'de başlayan milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Lautaro'nun golünde asisti yapan isim oldu ve 67. dakikada kenara geldi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Inter, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bologna, 26 puanda kaldı.

Inter, bir sonraki maçta Parma'ya konuk olacak. Bologna ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

