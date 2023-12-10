İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu attı, Inter 3 puana uzandı
Spor

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter 3 puana uzandı

Serie A'nın 15. haftasında Inter ile Udinese karşı karşıya geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter 4-0 kazanarak 3 puana uzandı.

10 Aralık 2023 Pazar 01:03 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter 3 puana uzandı
ABONE OL

Serie A'nın 15. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşılaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 4-0 kazanırken golleri; 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 71 dakika sahada kalırken, attığı golün yanı sıra Dimarco'nun golünde de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Inter liderliğini sürdürürken, Udinese 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Lazio'ya konuk olurken, Udinese evinde Sassuolo'yu konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.