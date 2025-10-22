İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,973
  • EURO
    48,7685
  • ALTIN
    5566
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu attı! Inter farklı kazandı
Spor

Hakan Çalhanoğlu attı! Inter farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter, deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaştı. Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 4-0 kazandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu takıma adına 1 golle oynadı.

HABER MERKEZİ22 Ekim 2025 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu attı! Inter farklı kazandı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter, deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.

Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 4-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Denzel Dumfries, 45+1. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu, 59.dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı ve puanını 9'a yükseltti.

Üst üste 2. yenilgisini alan ve tek galibiyeti olan Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Inter, Kairat Almaty'yi konuk edecek.

Union Saint Gilloise ise deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.