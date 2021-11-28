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Spor

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter galibiyete uzandı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, bir golle takımına katkı sağladı.

28 Kasım 2021 Pazar 01:00 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 01:00
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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu.

Pierluigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı Inter 2-0 kazanarak üç puanı hanesina yazdırmayı başardı.

Maçta sessizliği bozan isim Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu oldu ve 36. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarıyı Inter'in önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda kalesini gole kapatan Inter, maçın 90+6. dakikasında penaltıdan Lautaro Martinez'in attığı golle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu, bu maçtaki golüyle ligde çıktığı 12. maçında 4. golünü kaydetmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Inter, 31 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Ligin yeni ekiplerinden Venezia ise 15 puanda kaldı.

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