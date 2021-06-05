Star.com.tr 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:17

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Juventus ve Inter'in ardından Barcelona da talip oldu. İtalya basınında çıkan habere göre Katalan ekibi orta saha için düşündüğü Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum'u PSG'ye kaptırmak üzere. Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Wijnaldum'u takıma katamaması durumunda yönünü Hakan Çalhanoğlu'na çevirecek. Milli yıldız son olarak Milan'dan gelen 4.5 milyon euro yıllık maaş teklifine henüz dönüş yapmadı.

BONSERVİSİ ELİNDE



Barcelona Hakan Çalhanoğlu transferini fırsat transferi olarak değerlendiriyor. Bonservisini eline alacak yıldız oyuncu için maaş şartlarında anlaşmayı planlayan Katalan ekibi Hakan'ı kadrosuna katmaya yakın.