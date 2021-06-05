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  • Hakan Çalhanoğlu Barcelona yolunda! EURO 2020 sonrası...
Spor

Hakan Çalhanoğlu Barcelona yolunda! EURO 2020 sonrası...

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesinin sonuna gelen Hakan Çalhanoğlu için İspanya devi Barcelona devreye girdi. Wijnaldum transferinde PSG'ye avantajı kaybeden Barcelona yönünü Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Teknik direktör Koeman, Hakan'ı takımda görmek istiyor.

Star.com.tr05 Haziran 2021 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:17
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İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Juventus ve Inter'in ardından Barcelona da talip oldu. İtalya basınında çıkan habere göre Katalan ekibi orta saha için düşündüğü Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum'u PSG'ye kaptırmak üzere. Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Wijnaldum'u takıma katamaması durumunda yönünü Hakan Çalhanoğlu'na çevirecek. Milli yıldız son olarak Milan'dan gelen 4.5 milyon euro yıllık maaş teklifine henüz dönüş yapmadı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Barcelona Hakan Çalhanoğlu transferini fırsat transferi olarak değerlendiriyor. Bonservisini eline alacak yıldız oyuncu için maaş şartlarında anlaşmayı planlayan Katalan ekibi Hakan'ı kadrosuna katmaya yakın.

Star.com.tr

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