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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Barcelona'ya karşı güzel anılarım var

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eledikleri maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu: Barcelona'ya karşı güzel anılarım var
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 2-1'in rövanşında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan ve adını yarı finale yazdırdı.

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEK"

Mücadeleyi değerlendiren Çalhanoğlu, "Bugün final için çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bayern Münih oldukça güçlü bir takım. 1-0'dan sonra en önemlisi, hala inanmamız ve maçın içinde kalmamız çok önemliydi. Kalemizi iyi koruyup gol yememeye çalıştık, biraz zorlandık ama önemli olan turu geçmek." dedi.

"BU YÜZDEN FAZLA ÖNE ÇIKAMADIM"

Sözlerine devam eden milli futbolcu, "Normalde Kimmich'i oynatmamaya çalıştık. Arkamda Thomas Müller varken Acerbi'ye yardım etmeye çalıştım. Bundan dolayı fazla öne çıkamadım. Ama önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'YA KARŞI GÜZEL ANILARIM VAR"

Barcelona ile eşleşmeleri hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Barcelona'ya karşı güzel anılarım var. Şampiyonlar Ligi'nde artık her eşleşme zor ve her takıma saygımız var. Biz bu yola devam edersek başarırız diye düşünüyorum. Hedefimiz final." sözlerini sarf etti.

"TÜM TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

31 yaşındaki milli orta saha, son olarak "Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim, dualarını eksik etmesinler. En iyi şekilde ülkemi temsil etmeye çalışacağım. Herkese selamlar." ifadelerini kullandı.

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