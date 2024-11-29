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Spor

Hakan Çalhanoğlu başarılara doymuyor! FIFA yılın orta sahası ödülüne aday gösterildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Bu sezon Inter formasıyla 4 gole imza atan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu FIFA yılın orta sahası ödülüne aday gösterildi. İşte detaylar...

29 Kasım 2024 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu başarılara doymuyor! FIFA yılın orta sahası ödülüne aday gösterildi
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Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Inter formasıyla hem İtalya'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran milli futbolcu, adından söz ettirmeyi sürdürürken bir gelişme daha yaşandı.

YILIN ORTA SAHASI ÖDÜLÜNE ADAY

Kariyerine İtalya Serie A'nın köklü takımlarından Inter'de devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından Yılın En İyi Orta Sahası ödülüne aday gösterildi.

Bu sezon takımıyla çıktığı 13 maçta 4 gol atan milli oyuncu, Inter'in ilk 11'de değişmez isimlerinden oldu.

Adaylar, 21 Ağustos 2023 - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki performanslarına göre seçildi. Ödül ocak ayında sahibini bulacak.

Diğer adaylar şu şekilde:

Acosta, Almada, Baena, Bellingham, Çalhanoğlu, Camavinga, Foden, Ganso, Kroos, Kubo, López, Ødegaard, Olmo, Palmer, Pulisic, Rice, Rodri, Rodríguez, Ruiz, Valverde, Wirtz, Xhaka

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