Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Inter formasıyla hem İtalya'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran milli futbolcu, adından söz ettirmeyi sürdürürken bir gelişme daha yaşandı.

YILIN ORTA SAHASI ÖDÜLÜNE ADAY

Kariyerine İtalya Serie A'nın köklü takımlarından Inter'de devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından Yılın En İyi Orta Sahası ödülüne aday gösterildi.

Bu sezon takımıyla çıktığı 13 maçta 4 gol atan milli oyuncu, Inter'in ilk 11'de değişmez isimlerinden oldu.

Adaylar, 21 Ağustos 2023 - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki performanslarına göre seçildi. Ödül ocak ayında sahibini bulacak.

Diğer adaylar şu şekilde:

Acosta, Almada, Baena, Bellingham, Çalhanoğlu, Camavinga, Foden, Ganso, Kroos, Kubo, López, Ødegaard, Olmo, Palmer, Pulisic, Rice, Rodri, Rodríguez, Ruiz, Valverde, Wirtz, Xhaka