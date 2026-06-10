Geçen sezonki yılan hikayesi yeniden yaşanıyor. Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi ile anlaşan A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesine rıza gösterilmiyor.

Aziz Yıldırım yönetimi de Hakan'ı gündemine almasına rağmen Inter kulübü görüşmeye hazır değil. Kulübe yakın kaynaklardan fcınter1908 adlı site, "Hakan Türkiye Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidecek, ancak Inter Fenerbahçe ile herhangi bir görüşmeye kapıyı kapattı. Seçimden bağımsız olarak, Hakan sadece kulüp için değil, her şeyden önce Çalhanoğlu'nu gelecek sezonki projesinin temel taşı olarak gören teknik direktör Chivu için de dokunulmaz bir isim" ifadeleriyle son gelişmeleri aktardı.