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Spor

Hakan Çalhanoğlu çıkmazı! Inter kapıları kapattı

Inter, Fenerbahçe'de seçimi kaybeden başkan adayı Hakan Safi'nin transferde anlaşmaya vardığı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu, yıldız oyuncu takımın temel taşı olarak görüyor.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu çıkmazı! Inter kapıları kapattı
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Geçen sezonki yılan hikayesi yeniden yaşanıyor. Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi ile anlaşan A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesine rıza gösterilmiyor.

Aziz Yıldırım yönetimi de Hakan'ı gündemine almasına rağmen Inter kulübü görüşmeye hazır değil. Kulübe yakın kaynaklardan fcınter1908 adlı site, "Hakan Türkiye Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidecek, ancak Inter Fenerbahçe ile herhangi bir görüşmeye kapıyı kapattı. Seçimden bağımsız olarak, Hakan sadece kulüp için değil, her şeyden önce Çalhanoğlu'nu gelecek sezonki projesinin temel taşı olarak gören teknik direktör Chivu için de dokunulmaz bir isim" ifadeleriyle son gelişmeleri aktardı.

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