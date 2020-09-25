İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2020 Cuma / 7 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6208
  • EURO
    8,9019
  • ALTIN
    458.205
  • BIST100
    1119.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu coştu, Milan turladı
Spor

Hakan Çalhanoğlu coştu, Milan turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Milan evinde Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırladı. Karşılaşmaya Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gollü performansı damga vururken Milan sahadan 3-2'lik skorla ayrılıp adını play-offa yazdırdı.

25 Eylül 2020 Cuma 00:03 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 00:03
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Milan, sahasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olan maçı Milan 3-2 kazanarak turu atlayan taraf oldu.

Maçın henüz 15. dakikasında Junker'in golüyle Bodo Glimt öne geçerken sadece 1 dakika sonra Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça eşitliği getirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Colombo bu kez Milan'ı öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Milan üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Milan'da Hakan Çalhanoğlu 50. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı. 55. dakikada konuk ekip Hauge ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan turu atlayan taraf oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.