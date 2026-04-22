İtalya Süper Kupası'nın yarı final ikinci maçında Inter, sahasında Como'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter, 3-2 kazandı.

0-0 biten ilk maçın ardından rakibine toplam skorda üstünlük sağlayan Inter, adını finale yazdırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GECESİ

Inter'e turu getiren golleri 69 ile 86'da Hakan Çalhanoğlu ve 89'da Petar Sucic attı. Hakan Çalhanoğlu, Susic'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Como'nun golleri ise 32'de Martin Baturina ve 48'de Lucas Da Cunha'dan geldi.

Inter, İtalya Kupası finalinde Lazio - Atalanta maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.