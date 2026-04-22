22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Spor

Hakan Çalhanoğlu damga vurdu! Milli yıldız, Inter'e final biletini getirdi

Interi İtalya Süper Kupası yarı finalinde Como'yu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu attığı iki gol ve yaptığı asistle galibiyete damga vurdu.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
İtalya Süper Kupası'nın yarı final ikinci maçında Inter, sahasında Como'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter, 3-2 kazandı.

0-0 biten ilk maçın ardından rakibine toplam skorda üstünlük sağlayan Inter, adını finale yazdırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GECESİ

Inter'e turu getiren golleri 69 ile 86'da Hakan Çalhanoğlu ve 89'da Petar Sucic attı. Hakan Çalhanoğlu, Susic'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Como'nun golleri ise 32'de Martin Baturina ve 48'de Lucas Da Cunha'dan geldi.

Inter, İtalya Kupası finalinde Lazio - Atalanta maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

