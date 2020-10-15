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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Ders çıkarmalıyız

Ay-Yıldızlılarda Sırbistan'a karşı ilk golümüzü atan Hakan Çalhanoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:14 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:14
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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede ağları sarsan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Kazanamadığımız için üzgün olduğunu belirten Hakan, "50. milli maçıma çıktım, inşallah nice maçlarım olur. Ancak bir yandan üzülüyorum, kazanmalıydık. Kaybettik, sonuna doğru iyi mücadele ettik. Bir hafta içinde 3 maç oynadık, kolay değil ama bahane olarak söylemiyorum, zordu." dedi.

Hatalara dikkat edeceklerini söyleyen yetenekli oyuncu, "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Analizlerimizi hocamızla yapacağız. Önemli olan dediğim gibi kaybetmemekti. Sonuçta herkes kazanmamızı istiyor, bu normal. Biz de elimizden geleni yapacağız. daha turnuva için çok zamanımız var." ifadelerini kullandı.

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