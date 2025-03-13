Inter, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

ARDA GÜLER VE NICO PAZ

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Simone Inzaghi'nin ekibi, yaz transfer döneminde Real Madrid ile yakın ilişkiler kurmak zorunda kalabilir. İtalyan basınındaki haberde, Inter'in, Nico Paz ve Arda Güler ile ilgilendiği kaydedildi.

Inter tarafından yakından takip edilen Nico Paz, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid Castilla'dan Como'ya transfer olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibinde 26 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu. Real Madrid'in, Nico Paz için Como ile yaptığı anlaşmada bu yaz 9 milyon euro'luk geri alım maddesi bulunuyor.

INTER'DE ÜST SIRADA

Real Madrid'in Paz'ın İtalya'daki performansı sonrası genç oyuncuyu takıma geri kazandırarak değerlendirebileceği veya Paz'ı geri çağırarak genç oyuncuyu daha büyük bir rakama satabileceği aktarıldı. Genç oyuncunun Inter'in transfer listesinde en üst sırada olduğu belirtildi.

ARDA GÜLER

Arda Güler'in ise Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'den de ilgi alsa da İtalya'ya gitmeye daha sıcak baktığı kaydedildi.

İspanyol ekibinin, milli futbolcunun transferine izin verebileceği ancak Arda'nın kontrolünde elinde tutmak istediği ve bu nedenle Arda'yı kiralık olarak veya geri alım maddesi içeren bir anlaşmayla gönderebileceği ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU FAKTÖRÜ

Inter'deki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da, Arda Güler için önemli bir referans olabileceği ve adaptasyon sürecini kolaylaştırabileceği öne sürüldü.

ARDA'NIN PERFORMANSI

Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu sezon İspanyol ekibinde 29 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.