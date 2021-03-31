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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları maçla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 12:09 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:09
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3'üncü maçında Letonya karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

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