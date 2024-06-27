Hakan Çalhanoğlu: Eleştiri geliyorsa bana gelsin

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, Çekya karşılaşması sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"GRUBU GEÇTİK, MUTLUYUZ"

"Mutluyuz, grubu geçtik, hedefimiz oydu. Portekiz maçından sonra çok üzerimize gelindi. Biz sessiz kalmaya çalıştık. İşimize odaklandık. Bugün 10 kişi kalmalarına rağmen bizi zor durumda bıraktılar. Daha iyi çalışmamız gerekiyor. Zor durumda kaldık, bizi zorladılar. Ama Allah'a şükür sonuçta grubu geçtik ve mutluyuz."

"HERKESİN MORALİ YERİNDEYDİ"

"Biz içeride kendi aramızda çok konuşuyoruz. Dışarıdan gelen yorumlar ve eleştiriler olacak ama ağır olunca bazen konuşmamız gerekiyor. Ağır eleştiri özellikle gençlerimiz çok üzülüyor. Biz bunu konuştuk. Sahada, idmanlarda herkesin morali yerinde. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk çünkü herkesin morali yerindeydi."

"BUNA İZİN VERMEM"

"Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Daha çok sorumluluk almamız gerekiyor. Sadece ben değil, herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Arkadan daha iyi oyun kurabilirdik bugün. Bunun analizlerini yapacağız. Takımın morali gayet iyi. Arkadaşlık güzel. Dışarıdan gelen şeyler, içeriye girmez, giremez de! Ben buna izin vermem, takım arkadaşlarım, kardeşlerim de izin vermez."

"GELMESİ BENİ RAHATLATIYOR"

"Beni rahatlatabilecek oyuncular da lazım. İsmail'in ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bugün top bizde değilken üçlü oynadık; Salih, ben ve İsmail. Top bizdeyken 4-2-3-1'e geçtik. Hocamız orta sahayı daha sağlam tutmak istedi. Hocanın taktiksel anlayışına çok saygı duyuyoruz ve herkes de buna ayak uydurmaya çalışıyor. İsmail'in gelmesi tabii ki beni rahatlatıyor."

"ACABA HER ZAMAN OLUR"

"Acaba her zaman olur, sonuçta maç 90 dakika. Heyecan artmaya başlıyor, oyun dengeniz kayboluyor. Baskı var. Bunu kaldıracak oyuncularımız var sahada ama onlar da bu heyecanı yaşıyor. Birçok arkadaşımın ilk Avrupa kupası. Bunları çalışmalı ve daha iyi olmamız gerekiyor."

"ELEŞTİRİ BANA GELSİN"

"Can-ı gönülden söylüyorum, eğer eleştiri geliyorsa bana gelsin. Yeterki genç arkadaşlarıma gelmesin. Onlar rahat olsun. Onlar bizim için çok değerli. Kaptan olunca normal bu işler. Kabul ediyorum ama aşırı eleştiriyi kabul etmiyorum. Çünkü ben istersem konuşabilirim. Söylediklerim de olur ama söylemiyorum. Zamanı gelince söylerim"

"GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM"

"Dün herkese golüm var dedim, hissettim ve çok şükür attım. Golü bir kenara bırakalım. Önemli olan gruptan çıkmaktı. Avusturya önemli bir takım. Bizim aklımızda hala 6-1 var. O yüzden çok iyi hazırlanacağız."

TARAFTARA MESAJI

"Çok teşekkür ederim. Takıma destek çıkalım. Her zaman olumlu düşünelim. Dışarıdan gelen yorumları dinlemeyelim. Takım iyi, bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bizi desteklediler. Onları mutlu etmek bizim sorumluluğumuz. Biz böyle devam edersek daha başarılı oluruz."