Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın başına bela oldu! İtalya bu olayla çalkalanıyor...

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da gündem oldu. Milli oyuncunun eski takımına karşı forma giydiği son 4 maçta Milan, Inter'e gol atamadı. Milan, yalnızca bir derbide Inter'in kendi kalesine atmasıyla gol buldu.

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HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da yeniden gündem oldu. Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği son 4 derbide de Milan'dan gol yememesi, İtalya basınında geniş yer buldu. Ülke basınında yer alan haberlerde bu istatistik için, "Hakan Çalhanoğlu ve Milan'daki lanet." ifadelerine yer verildi.

YALNIZCA 1 GOL BULDULAR

Milan, Inter'e karşı oynanan ve Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği son 4 derbi maçında yalnızca bir gol buldu. Ancak o golü de Inter oyuncusu Stefan de Vrij kendi kalesine attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter'in geçtiğimiz yaz Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 40 resmi maçın 36'sında ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.