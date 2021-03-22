İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9437
  • EURO
    9,525
  • ALTIN
    442.894
  • BIST100
    1379.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu: ''Galatasaray'da oynamak isterim''
Spor

Hakan Çalhanoğlu: ''Galatasaray'da oynamak isterim''

Milan ile sözleşmesi sezonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, bir gün mutlaka Galatasaray forması giymek istediğini açıkladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:57
ABONE OL

A Milli Takım kampına katılmak için Merih Demiral ile birlikte İtalya'dan İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu'nun Milli Takım'la ilgili açıklamaları şöyle:

"UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ PERFORMANSIMIZI UNUTMALIYIZ"

"Önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. İlk maçımız Hollanda'yla, sonra Norveç'le maçımızı yapacağız. Bu elemelere iyi başlamak istiyoruz. UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansı unutup bu turnuvaya odaklanmak istiyoruz. Bu kamp çok istekliyiz, inşallah başarılı oluruz"

"BİR GÜN İNŞALLAH GALATASARAY'DA FORMA GİYERİM"

Hakan Çalhanoğlu, "Koluna yakın zamanda bir aslan dövmesi yaptırdın. Bir anlamı var mı? Bir gün Galatasaray forması giyer misin" sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

"Bunu her zaman dile getiriyorum. İleride olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İnşallah olur. Aslan dövmesi yaptırmamın sebebi; çok sevdiğim bir hayvan olması. Bir de küçük aslan yaptırdım. Oğlum gelecek inşallah bugünlerde, onu bekliyorum. Galatasaraylı olduğum için de aslan dövmesi yaptırdım. İleride olur mu bilmiyorum. İnşallah olur, neden olmasın."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.