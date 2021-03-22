22 Mart 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:57

A Milli Takım kampına katılmak için Merih Demiral ile birlikte İtalya'dan İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu'nun Milli Takım'la ilgili açıklamaları şöyle:

"UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ PERFORMANSIMIZI UNUTMALIYIZ"

"Önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. İlk maçımız Hollanda'yla, sonra Norveç'le maçımızı yapacağız. Bu elemelere iyi başlamak istiyoruz. UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansı unutup bu turnuvaya odaklanmak istiyoruz. Bu kamp çok istekliyiz, inşallah başarılı oluruz"

"BİR GÜN İNŞALLAH GALATASARAY'DA FORMA GİYERİM"

Hakan Çalhanoğlu, "Koluna yakın zamanda bir aslan dövmesi yaptırdın. Bir anlamı var mı? Bir gün Galatasaray forması giyer misin" sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

"Bunu her zaman dile getiriyorum. İleride olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İnşallah olur. Aslan dövmesi yaptırmamın sebebi; çok sevdiğim bir hayvan olması. Bir de küçük aslan yaptırdım. Oğlum gelecek inşallah bugünlerde, onu bekliyorum. Galatasaraylı olduğum için de aslan dövmesi yaptırdım. İleride olur mu bilmiyorum. İnşallah olur, neden olmasın."