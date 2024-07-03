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Spor

Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'e transfer olacağı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu
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Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih iddiaları üzerine daha önce sosyal medyadan da Inter'de kalacağını duyuran Çalhanoğlu; Sky'a yaptığı açıklamada "Inter'de kalacağım, çünkü mutluyum. Ailem ve ben, kendimizi Milano'da rahat hissediyoruz. Çocuklarım orada okula gidiyor. Orada her şey yolunda. Bu yüzden ayrılmak benim için hiçbir zaman söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.

MILAN'DAN BEDELSİZ GELDİ

Inter, 2021-22 sezonunda ezeli rakibi Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

INTER'DE NE YAPTI?

30 yaşında orta saha, geride bıraktığımız sezonda Mavi-Siyahlılar ile 40 maça çıktı ve 15 gol, 3 asistlik performansa imza attı.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Inter ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.

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